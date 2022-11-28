В России на крупнейшей ТЭЦ-9 города Пермь произошел серьезный пожар, сообщают российские СМИ.

На место пожара стянуты все спасательные службы, есть угроза перехода огня на другие здания. Приблизительная площадь пожара составляет 100 квадратных метров. СМИ со ссылкой на МЧС РФ сообщают, что пострадавших и погибших нет.

Ранее в среду сообщалось, что резервуары с нефтепродуктами загорелись в приграничной Брянской области РФ. Российские телеграм-каналы и СМИ утверждали, что причиной стал взрыв неустановленного боеприпаса, который был сброшен с беспилотника.