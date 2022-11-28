В России опровергают, что будут производить иранские дроны

Информация о том, что Россия будет производить на своей территории иранские беспилотники, необоснованна, утверждает директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

В интервью российским СМИ Ермаков заявил, что не было никаких подтверждений «спекуляциям» на тему иранских БПЛА. «Все это ни на чем не основанные предположения, погоня за жареными фактами с целью отвлечь мировое внимание от главного — скорейшего перезапуска СВПД в соответствии с параметрами, которые были согласованы еще в 2015 году»,— утверждает дипломат.

Ранее WP, ссылаясь на разведданные американских и западных спецслужб, заявляла, что Россия и Иран согласовали производство сотен беспилотных летательных аппаратов на российской территории. Другие подробности предполагаемой сделки неизвестны. Издание отмечало, что Москва и Тегеран достигли договоренности в начале ноября.