Бакинские кинотеатры не покажут антитурецкий фильм. Посольство Германии недовольно
Бакинские кинотеатры отказались от показа немецкого фильма «Разлученные сестры» (Sisters apart), пишут азербайджанские СМИ.
Сообщается, что фильм вызвал недовольство в Азербайджане своим антитурецким содержанием, по этой причине кинотеатры однозначно отказались от его демонстрации.
Но посольство Германии в Баку и представительство ЕС в Азербайджане намерены продемонстрировать фильм на будущей неделе в бизнес-центре Landmark. Объявление об этом размещено в социальных сетях.