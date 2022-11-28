Бакинские кинотеатры не покажут антитурецкий фильм. Посольство Германии недовольно

Сообщается, что фильм вызвал недовольство в Азербайджане своим антитурецким содержанием, по этой причине кинотеатры однозначно отказались от его демонстрации.

Но посольство Германии в Баку и представительство ЕС в Азербайджане намерены продемонстрировать фильм на будущей неделе в бизнес-центре Landmark. Объявление об этом размещено в социальных сетях.