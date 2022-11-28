Сотни азербайджанцев арестованы во время протестов в Иране

В Иране с начала протестов арестованы 1 700 молодых людей из Южного Азербайджана. Об этом в ходе "круглого стола" на тему "Крик озера Урмия" в Баку сказала уроженка Тебриза, ныне проживающая во Франции председатель Комитета защиты прав человека Жаля Тебризли, передают местные СМИ.

"Ежегодно арестовывают около двух-трех тысяч южноазербайджанских активистов. Семьи арестованных запугивают, чтобы те не сообщали Комитету по защите прав человека имена этих молодых людей. Мы представлены в ООН и можем сказать свое слово", - сказала Тебризли.