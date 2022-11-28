Турецкая компания поможет Украине с электроэнергией

Турецкая электроэнергетическая компания Karpowership ведет переговоры об отправке судов-электроходов в Украину для поставок электроэнергии в эту страну на фоне усиления Россией атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на члена правления компании Karpowership.

300 МВт, которые могут поставлять три судна, могут обеспечить энергией до 1 миллиона украинских домов на полной мощности. Их можно подключить к местным электросетям менее чем за 30 дней», - отмечает представитель компании.