Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 13:55

На фоне продолжающейся уже почти 9 месяцев кровопролитной войны на Украине президент России Владимир Путин предпринял очередную сокрушительную атаку, на этот раз – на дипломатическом фронте. Корреспондент журнала Foreign Policy в Вене со ссылкой на западных дипломатов сообщает, что Россия парализовала деятельность ОБСЕ, крупнейшей региональной организации по безопасности в мире. Сообщается, что Москва не только отказывается утверждать годовой бюджет ОБСЕ, но и не позволяет представителям других стран достичь консенсуса в том, какому государству следует доверить председательство в организации в 2024 году. И то и другое препятствует нормальному функционированию ОБСЕ. Западные дипломаты в Вене отмечают, что если так будет продолжаться, то само существование организации окажется под вопросом.

Россия также отказалась продлить мандаты полевых операций ОБСЕ на Украине, что привело к их полному закрытию в этом году. Для Москвы это простая задача: в ОБСЕ все решения должны приниматься консенсусом 57 государств-участников, что дает России массу возможностей взять процесс принятия решений в заложники. ОБСЕ является единственным институтом безопасности, объединяющим на равных правах Соединенные Штаты, Канаду, все европейские государства и страны бывшего Советского Союза, включая Россию. Деятельность организации основана на комплексном подходе к безопасности, который включает в себя не только аспекты военной безопасности, но и права человека, а также экономические и экологические вопросы, имеющие жизненно важное значение для сохранения спокойствия в евроатлантическом регионе. Теперь всё это может прекратиться из-за позиции России. Foreign Policy пишет, что с начала 2000-х годов Москва систематически критикует деятельность ОБСЕ, обвиняя организацию в том, что она «уделяет слишком много внимания» вопросам прав человека, в то время как следует заниматься военными, экономическими и экологическими аспектами безопасности. Сейчас, в контексте войны на Украине, нападки России на ОБСЕ усилились. Самой серьезной угрозой для организации является тупик в обсуждении ее годового бюджета. «За последние 12 месяцев Россия так и не согласилась с предложением увеличить бюджет организации, который и без того не менялся по крайней мере 10 лет. В частности, в 2022 году он составил примерно 138 миллионов евро (143 миллиона долларов) – столько же, сколько и в предыдущие годы. Несколько других государств-членов ОБСЕ, в том числе Армения и Азербайджан, также блокируют решение о бюджете, поддерживая, таким образом, действия России. Москва использует бюджет как политический инструмент для подрыва деятельности жизненно важных институтов ОБСЕ», - пишет американский журнал.