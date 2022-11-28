ОБСЕ распадается: Россия, Азербайджан и Армения не утверждают бюджет организации главное на этот час
На фоне продолжающейся уже почти 9 месяцев кровопролитной войны на Украине президент России Владимир Путин предпринял очередную сокрушительную атаку, на этот раз – на дипломатическом фронте.
Корреспондент журнала Foreign Policy в Вене со ссылкой на западных дипломатов сообщает, что Россия парализовала деятельность ОБСЕ, крупнейшей региональной организации по безопасности в мире.
Сообщается, что Москва не только отказывается утверждать годовой бюджет ОБСЕ, но и не позволяет представителям других стран достичь консенсуса в том, какому государству следует доверить председательство в организации в 2024 году. И то и другое препятствует нормальному функционированию ОБСЕ. Западные дипломаты в Вене отмечают, что если так будет продолжаться, то само существование организации окажется под вопросом.
Россия также отказалась продлить мандаты полевых операций ОБСЕ на Украине, что привело к их полному закрытию в этом году. Для Москвы это простая задача: в ОБСЕ все решения должны приниматься консенсусом 57 государств-участников, что дает России массу возможностей взять процесс принятия решений в заложники.
ОБСЕ является единственным институтом безопасности, объединяющим на равных правах Соединенные Штаты, Канаду, все европейские государства и страны бывшего Советского Союза, включая Россию. Деятельность организации основана на комплексном подходе к безопасности, который включает в себя не только аспекты военной безопасности, но и права человека, а также экономические и экологические вопросы, имеющие жизненно важное значение для сохранения спокойствия в евроатлантическом регионе.
Теперь всё это может прекратиться из-за позиции России. Foreign Policy пишет, что с начала 2000-х годов Москва систематически критикует деятельность ОБСЕ, обвиняя организацию в том, что она «уделяет слишком много внимания» вопросам прав человека, в то время как следует заниматься военными, экономическими и экологическими аспектами безопасности.
Сейчас, в контексте войны на Украине, нападки России на ОБСЕ усилились. Самой серьезной угрозой для организации является тупик в обсуждении ее годового бюджета.
«За последние 12 месяцев Россия так и не согласилась с предложением увеличить бюджет организации, который и без того не менялся по крайней мере 10 лет. В частности, в 2022 году он составил примерно 138 миллионов евро (143 миллиона долларов) – столько же, сколько и в предыдущие годы. Несколько других государств-членов ОБСЕ, в том числе Армения и Азербайджан, также блокируют решение о бюджете, поддерживая, таким образом, действия России. Москва использует бюджет как политический инструмент для подрыва деятельности жизненно важных институтов ОБСЕ», - пишет американский журнал.
Без согласованного бюджета ОБСЕ в последние месяцы удавалось работать в ограниченном режиме благодаря предварительным ежемесячным ассигнованиям. Согласно финансовому регламенту ОБСЕ, в этот период организация не имеет права реализовывать новые проекты или начинать новую деятельность. Она также не может заключать новые договоры с другими организациями.
Отсутствие должного финансирования фактически означает, что ОБСЕ парализована и не может реагировать на геополитические кризисы или дальнейшее ухудшение общей обстановки в плане безопасности, поскольку финансовые правила организации запрещают ей реализовывать новые программы. Организация может только продолжать делать то, что было согласовано в бюджете предыдущего года.
Единственный способ обойти данную ситуацию – вносить так называемые внебюджетные взносы в конкретные проекты ОБСЕ, которые финансируются за пределами основного бюджета. Но это, в лучшем случае, – временное решение.
Любое изменение правил, действующих в ОБСЕ, потребует еще одного согласованного решения, которое в настоящее время, вероятно, снова будет заблокировано Россией. Возможно, что и западные государства воспрепятствуют изменению конституции ОБСЕ, поскольку они предпочитают видеть данную организацию в качестве «форума для равных».
Еще одна проблема, с которой столкнулась ОБСЕ, заключается в том, что ее польское председательство не смогло прийти к консенсусу по кандидату в лидеры на 2024 год. Напомним, что Польша возглавляет организацию до 31 декабря, на смену ей в 2023 году должна прийти Северная Македония, а Финляндия возьмет на себя управление в 2025 году, но 2024 год остается под вопросом.
Следует отметить, что отношения между ОБСЕ и Азербайджаном в последнее время обострились, так как организация без согласования со странами-членами направила в Армению оценочную миссию для расследования пограничных столкновений, имевших место в сентябре. Баку возражал против направления этой миссии и заявлял, что не дает мандата на действия от имени ОБСЕ. В постоянном представительстве США в ОБСЕ ответили, что председатель организации имеет полномочия в одностороннем порядке направить оценочную миссию в ту или иную страну. Тогда же распространилась новость о том, что Азербайджан отказался утвердить годовой бюджет организации в знак протеста против одностороннего подхода. А вот почему заблокировала годовой бюджет ОБСЕ Армения, неизвестно. Тем не менее, можно предположить, что таким образом Ереван «наказывает» организацию за то, что после пограничных столкновений та не выступила с заявлением, соответствующим позиции армянской стороны.