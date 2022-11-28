Армия Украины готовится освободить стратегический полуостров

Украинская армия готовится освободить от российских войск стратегический Кинбурнский полуостров, сообщает Euronews.

Сообщается, что с узкой оконечности полуострова можно контролировать доступ как к Херсону, так и к Николаеву. Небольшой клочок земли имеет огромное значение для украинской и российской армий.

Отмечается, что особую опасность на подступах к Кинбурнской косе представляют мины. Украинские саперы ведут работы по их обезвреживанию.