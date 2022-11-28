Грузинские азербайджанцы полностью под влиянием Ирана депутат бьет в колокола
На пленарном заседании Милли Меджлиса депутат Фазиль Мустафа выступил с предупреждением о том, что иранский режим планирует монополизировать религиозную сферу в местах компактного проживания азербайджанцев в Грузии. Депутат отметил, что с 2011 года в Тбилисском университете имени Ильи Чавчавадзе не ведется подготовка учителей азербайджанского языка и литературы для азербайджанских школ Грузии.
Уже более 10 лет в азербайджанских школах отсутствует обновление преподавательских кадров. Все учителя этих школ – очень пожилые люди, а заменить их некем. Пройдет немного времени – и вся система среднего образования в тех регионах Грузии, где проживают азербайджанцы, полностью рухнет. В 2019 году правительство Азербайджана разработало программу, направленную на подготовку за счет госбюджета 40 учителей азербайджанского языка и литературы для азербайджанских школ Грузии. Однако из-за пандемии ковида данная программа так и не была реализована.
По мнению депутата, проблему можно решить путем учреждения в Тбилиси грузино-азербайджанского университета, где будет вестись подготовка азербайджаноязычных кадров по различным школьным дисциплинам.
Фазиль Мустафа считает данный вопрос стратегическим, ведь грузинский образовательный вакуум стремительно заполняют религиозные эмиссары Ирана. Так, в регионе Квемо-Картли, где проживают азербайджанцы, иранская креатура ликвидировала все механизмы культурного и духовного влияния Азербайджана. Абсолютно вся религиозная сфера этого региона находится в руках иранских мулл или местных мулл, которые прошли обучение в Куме. Что касается Марнеули, Гардабани и других районов проживания азербайджанцев, то там из-за крайне низкого уровня образования процветает невообразимое невежество. «Нашим соотечественникам грозит огромная трагедия», – подчеркнул Мустафа.
Депутат считает, что священнослужителям, проживающим в этих регионах, следует получать религиозное образование в Азербайджане. В этом случае, оставаясь гражданами Грузии, они смогут должным образом соблюдать интересы своих прихожан.