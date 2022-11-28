На пленарном заседании Милли Меджлиса депутат Фазиль Мустафа выступил с предупреждением о том, что иранский режим планирует монополизировать религиозную сферу в местах компактного проживания азербайджанцев в Грузии. Депутат отметил, что с 2011 года в Тбилисском университете имени Ильи Чавчавадзе не ведется подготовка учителей азербайджанского языка и литературы для азербайджанских школ Грузии.

Уже более 10 лет в азербайджанских школах отсутствует обновление преподавательских кадров. Все учителя этих школ – очень пожилые люди, а заменить их некем. Пройдет немного времени – и вся система среднего образования в тех регионах Грузии, где проживают азербайджанцы, полностью рухнет. В 2019 году правительство Азербайджана разработало программу, направленную на подготовку за счет госбюджета 40 учителей азербайджанского языка и литературы для азербайджанских школ Грузии. Однако из-за пандемии ковида данная программа так и не была реализована.