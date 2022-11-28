В России жгут машины с наклейками Z
Полиция в Екатеринбурге разыскивает «пробандеровски настроенных» поджигателей машин с буквой Z, пишут российские СМИ.
Официальный представитель ГУ МВД полковник Валерий Горелых заявил, что МВД пытается установить личности ночных поджигателей.
Видео с поджогом автомобилей с наклеенными на них буквами Z в Екатеринбурге опубликовал журналист Александр Невзоров. Неизвестные забрасывали машины коктейлями Молотова или обливали бензином и поджигали. Невзоров отметил, что он не знает, кто совершает поджоги, а видео ему прислали.