Иностранцы в Азербайджане совершили операций с банковскими картами на $1 млрд

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-октябре 2022 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 819,1 млн манатов ($1,07 млрд), сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно подсчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан», по сравнению с январем-октябрем 2021 года объем банковских операций, совершенных иностранными гражданами, увеличился в 1,9 раза.

В январе объем проведенных операций составил 204,7 млн манатов, в феврале - 186,5 млн манатов, в марте - 158,5 млн манатов, в апреле - 136,6 млн манатов, в мае - 184,1 млн манатов, в июне – 203,6 млн манатов, в июле – 213,6 млн манатов, в августе – 214,6 млн манатов (максимальный показатель с начала 2022г – ИФ), в сентябре – 155,5 млн манатов, в октябре – 149 млн манатов.

По итогам 2021 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму в 1,3 млрд манатов ($764,7 млн), что в 3 раза больше, чем в 2020 году.