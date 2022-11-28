Боевые самолеты Китая и России вошли в зону ПВО Южной Кореи

Два китайских и шесть российских боевых самолетов вошли в зону ПВО Южной Кореи, сообщил Reuters со ссылкой на военное ведомство страны. В ответ Южная Корея подняла в воздух истребители.

Согласно сообщению Объединенного комитета начальников штабов Сеула (JCS), два китайских бомбардировщика H-6 неоднократно входили и покидали зону ПВО Кореи у южного и северо-восточного побережья начиная примерно с 5:50. Через некоторое время они вернулись вместе с шестью российскими военными самолетами со стороны Японского моря. Среди российских бомбардировщиков были Ту-95 и истребители Су-35. Через 18 минут они покинули зону ПВО Кореи, говорится в сообщении JCS.

Зона ПВО — территория, где страны требуют, чтобы иностранные самолеты идентифицировали себя. Не существует международных правил, регулирующих зоны ПВО, в отличие от воздушного пространства. Российские и китайские самолеты не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, отдельно подчеркивают в Объединенном комитете начальников штабов Сеула.