Два атрибута для партии: откормленное лицо зиц-председателя в Tik Tok и кожаная папка парламентский час haqqin.az
На пленарном заседании Милли Меджлиса новый законопроект «О политических партиях» был принят в первом чтении.
Законопроект был подготовлен в трех парламентских комиссиях, получил бурные овации на встречах с представителями 47 политических партий и неправительственных организаций, а также безусловное одобрение экспертов.
Вице-спикер, глава Комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазаил Ибрагимли, призывая депутатов проголосовать за закон, напомнил архаичную мысль: «Учтены рекомендации Венецианской комиссии по регулированию деятельности политических партий». Более того, вице-спикер заговорил даже о Европейской конвенции по правам человека. Ибрагимли прогрессировал на глазах: оказывается, во время разработки проекта был изучен опыт передовых европейских стран. Но тут же оговорился – были приняты во внимание и национальные особенности. Спрашивается: а как же без них?
Затем эстафету подхватил другой вице-спикер, он же председатель комитета по правовой политике и государственному строительству - Али Гусейнли. И этот вице-спикер повернулся лицом к Старушке, напомнив о проведенной ревизии Европейского законодательства. Вот европейцы поменяли, настала и наша очередь.
А председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж заговорил о важном прорыве: если раньше функционирование партии могло быть приостановлено сроком на один год по решению Апелляционного суда, в новом законопроекте этот срок снижен до двух месяцев. Ух ты!
Но вместе с этим законопроект строго запрещает вмешательство партий в работу госорганов, муниципалитетов и должностных лиц. То есть не суйте нос в делишки государственные! Хотя и госорганы по новому закону не могут вмешиваться в деятельность партий. Только остается задаться крамольным вопросом: какая же деятельность у наших партий осталась? Партии состоят из двух атрибутов: откормленное лицо зиц-председателя в Тik Tok и его кожаная папка. Да, и еще третий атрибут - совместный автобус для турпоездок по регионам. Под присмотром Старшего Брата! Видать, поэтому власти сделали существенную поблажку. Орудж подчеркнул, что необходимое для регистрации партии число ее членов сокращено с 10 до 5 тысяч человек.
Депутат Эркин Гадирли в своем комментарии для haqqin.az подметил, что с юридической точки зрения документ подготовлен очень грамотно, но вызывает сомнения сам подход к вопросу о деятельности политических партий в стране. Законопроект составлен с позиции государственного патронажа над партиями, то есть государство будет поддерживать партии и, в первую очередь, в финансовом плане. Но как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. То, что государство обязуется содержать партии, имеет под собой вполне объективные причины. Финансирование партий из госбюджета предотвращает риски попадания политических организаций в зависимость от внешних сил. Это важно с точки зрения национальной безопасности. Но запрет на финансирование из внешних источников был и при старом законе, ничего нового тут нет.
Также Гадирли сказал, что установление обязательного количества членов для регистрации организации, пусть и сниженное до 5 тысяч человек, противоречит логике. Почему закон должен диктовать гражданам, сколько человек должно быть в партии, которая формируется на добровольной основе? Создание партии – это правое дело каждого гражданина.
К примеру, кто-то может решить создать партию без бюрократического аппарата, ведь современные компьютерные технологии позволяют управлять потоками информации, людьми и так далее. В конечном счете сила политической партии определяется не количеством членов, а набранными на выборах голосами избирателей. Могут быть инициативные люди, которым достаточно и ста человек для осуществления политической деятельности, и им не нужны ни государственное финансирование, ни внешняя поддержка.
Депутат отметил, что количественные требования оправданы в случаях принятия законотворческой инициативы или проведения референдума, так как эти решения будут иметь правовые последствия для других лиц. Но партия не создает правовых обязательств для других лиц, а только для своих членов. В таком случае зачем надо устанавливать количественные требования в отношении регистрации партии? С точки зрения Гадирли, это создает совершенно необоснованные барьеры на пути создания партий.
Депутат напомнил, что данный законопроект подготавливался на фоне обсуждения вопроса о том, что в Азербайджане будто бы слишком много партий. Мол, 50 организаций – это чрезмерное количество для нашей страны. Но вопросы, связанные с количеством партий, регулируются избирательной системой. К примеру, при мажоритарной системе голосования останутся 2-3 партии, которые реально могут конкурировать за власть. Это хорошо работает при президентской системе государственной власти. Но если в будущем страна трансформируется в парламентскую республику, то тогда люди будут голосовать в рамках пропорциональной системы не за кандидатов, а за партии.
В заключение Гадирли заявил, что именно избирательная система государства формирует партийную систему, а закон о партиях представляется в этом контексте излишним.