Джейхун Наджафов, собкор 15:08

На пленарном заседании Милли Меджлиса новый законопроект «О политических партиях» был принят в первом чтении. Законопроект был подготовлен в трех парламентских комиссиях, получил бурные овации на встречах с представителями 47 политических партий и неправительственных организаций, а также безусловное одобрение экспертов. Вице-спикер, глава Комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазаил Ибрагимли, призывая депутатов проголосовать за закон, напомнил архаичную мысль: «Учтены рекомендации Венецианской комиссии по регулированию деятельности политических партий». Более того, вице-спикер заговорил даже о Европейской конвенции по правам человека. Ибрагимли прогрессировал на глазах: оказывается, во время разработки проекта был изучен опыт передовых европейских стран. Но тут же оговорился – были приняты во внимание и национальные особенности. Спрашивается: а как же без них?

Затем эстафету подхватил другой вице-спикер, он же председатель комитета по правовой политике и государственному строительству - Али Гусейнли. И этот вице-спикер повернулся лицом к Старушке, напомнив о проведенной ревизии Европейского законодательства. Вот европейцы поменяли, настала и наша очередь. А председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж заговорил о важном прорыве: если раньше функционирование партии могло быть приостановлено сроком на один год по решению Апелляционного суда, в новом законопроекте этот срок снижен до двух месяцев. Ух ты! Но вместе с этим законопроект строго запрещает вмешательство партий в работу госорганов, муниципалитетов и должностных лиц. То есть не суйте нос в делишки государственные! Хотя и госорганы по новому закону не могут вмешиваться в деятельность партий. Только остается задаться крамольным вопросом: какая же деятельность у наших партий осталась? Партии состоят из двух атрибутов: откормленное лицо зиц-председателя в Тik Tok и его кожаная папка. Да, и еще третий атрибут - совместный автобус для турпоездок по регионам. Под присмотром Старшего Брата! Видать, поэтому власти сделали существенную поблажку. Орудж подчеркнул, что необходимое для регистрации партии число ее членов сокращено с 10 до 5 тысяч человек.

Депутат Эркин Гадирли в своем комментарии для haqqin.az подметил, что с юридической точки зрения документ подготовлен очень грамотно, но вызывает сомнения сам подход к вопросу о деятельности политических партий в стране. Законопроект составлен с позиции государственного патронажа над партиями, то есть государство будет поддерживать партии и, в первую очередь, в финансовом плане. Но как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. То, что государство обязуется содержать партии, имеет под собой вполне объективные причины. Финансирование партий из госбюджета предотвращает риски попадания политических организаций в зависимость от внешних сил. Это важно с точки зрения национальной безопасности. Но запрет на финансирование из внешних источников был и при старом законе, ничего нового тут нет. Также Гадирли сказал, что установление обязательного количества членов для регистрации организации, пусть и сниженное до 5 тысяч человек, противоречит логике. Почему закон должен диктовать гражданам, сколько человек должно быть в партии, которая формируется на добровольной основе? Создание партии – это правое дело каждого гражданина.