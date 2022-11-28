В Пентагоне создают специальную разведку по Китаю

Разведывательное управление Минобороны (РУМО) США формирует группу аналитиков и экспертов, которые будут непосредственно заниматься Китаем, сообщает портал Defense News со ссылкой на начальника штаба военной разведки Джона Кирххофера.

"Все очень просто: мы создали подразделение и назвали его "Китай". Если вы находитесь в РУМО и занимаетесь Китаем, то вы находитесь в этом подразделении", - сказал представитель службы.

По его словам, создаваемая группа, "в задачу которой будет входить только Китай", полностью начнет работать в начале 2023 года.

Издание отмечает, что РУМО собирает разведданные, на которые можно опираться при ведении боевых действий. Новое подразделение будет аккумулировать сведения и ноу-хау, касающиеся Китая, к его специалистам можно будет обратиться "за любой необходимой экспертизой", указал Кирххофер.