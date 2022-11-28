Российский политолог об опасности создания Ираном ядерного оружия

Нельзя допустить создания Ираном ядерного оружия, так как это создало бы дополнительную угрозу мировой безопасности, сказал российским СМИ политолог Александр Перенджиев.

По словам российского эксперта, ИРИ действительно способна на создание ядерного вооружения, так как обладает для этого специальным оборудованием и техническими возможностями. Если Иран получит собственный ядерный арсенал, это вызовет «эффект домино», из-за которого многие другие страны захотят сделать то же самое, отметил политолог.

«Иран способен создать ядерное оружие, у него есть специальные центрифуги, которые были заморожены и скрываются от различных проверок, но о них все равно все знают. На данный момент о том, что страна приблизилась к созданию такого вида оружия, неизвестно, но у нее есть для этого все технические возможности», — считает Перенджиев.