Разведка Украины раскрыла планы России на фронте

В ближайших планах российской армии усилить свое присутствие на оккупированных территориях Украины, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий украинским СМИ.

По его словам, после ухода с правого берега Днепра россияне завершили перегруппировку войск на ряде территорий - это оккупированные части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей - и создали резервы.

"На сегодняшний день мы отмечаем довольно активное перемещение подразделений территориальных войск, которые были отмобилизованы на территории РФ во всех военных округах", - отмечает Скибицкий, уточнив, что сейчас наблюдается перемещение российских военных в Ростовскую область, Белгородскую область и через территорию Крыма в Херсонскую область.