Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 5 декабря встретится в Москве с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«5 декабря глава российского внешнеполитического ведомства примет министра иностранных дел Азербайджанской Республики, который посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом», - сказала Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что стороны обстоятельно рассмотрят ряд актуальных региональных и международных вопросов.