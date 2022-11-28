Врачи успокоили: ситуация с ВИЧ в Азербайджане под контролем

Ситуация с заболеваемостью вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Азербайджане находится под контролем, сказал директор Республиканского центра борьбы со СПИДом Минздрава Азербайджана Фамиль Мамедов, выступая на мероприятии на тему «Борьба со СПИДом».

По его словам, согласно официальной статистике, в мире насчитывается 38,4 миллиона человек, живущих с ВИЧ, около 40 миллионов человек скончались от ВИЧ.

Мамедов отметил, что в Азербайджане удалось локализовать распространение ВИЧ среди лиц, относящихся к группам риска. По его словам, это стало возможно благодаря продолжительным противоэпидемическим мерам: «Азербайджан входит в число стран с наименьшим числом инфицированных ВИЧ. Ситуация в стране находится под контролем. Не наблюдается эпидемических всплесков. За последние 10 месяцев выявлено 695 ВИЧ-инфицированных, в том числе 680 граждан Азербайджана. 68% процентов составили мужчины и 32% - женщины».

Результаты успешного лечения ВИЧ в Азербайджане приблизились к 86 процентам: «Иногда инфицированные не решаются вовремя обратиться к врачу. Напомним, что все тестовые образцы берутся анонимно».