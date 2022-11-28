Венгрию наказывают: Евросоюз заморозит 13 млрд помощи Будапешту

Руководство Европейского союза приняло решение заморозить помощь Венгрии из-за системного риска коррупции и нецелевого расходования средств ЕС, передает Euronews.

Согласно сообщению, Еврокомиссия рекомендовала заморозить 7,5 млрд евро из фондов сплочения для Венгрии и 5,8 млрд евро из плана восстановления до тех пор, пока не будут должным образом проведены реформы в области правосудия и борьбы с коррупцией.

В ЕК посчитали, что меры, принятые венгерским правительством, недостаточны для решения проблем. При этом в Будапеште были уверены, что смогут избежать финансовых санкций со стороны ЕС. Венгерское правительство представило пакет новых антикоррупционных мер всего через день после того, как Еврокомиссия предложила приостановить выделяемое стране финансирование.