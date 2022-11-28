Главный разведчик России рассказал, что обсудил с главой ЦРУ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил в интервью российским СМИ, что встречался с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. По его словам, в ходе беседы обсуждались ядерная безопасность и вопросы, связанные с Украиной.

«Наиболее часто употреблявшимися словами на этой встрече были «стратегическая стабильность», «ядерная безопасность», «Украина» и «киевский режим», — сказал Нарышкин.

Он также подтвердил слова временной поверенной в делах США в Москве Элизабет Руд. Ранее она сообщила, что у Москвы и Вашингтона имеется канал для обсуждения темы управления ядерными рисками на уровне спецслужб. Тогда дипломат отметила, что в случае необходимости Бернс и Нарышкин могут вновь провести переговоры.

Напомним, 14 ноября глава ЦРУ Уильям Бернс был в Турции, где провел встречу с Нарышкиным. После этого Бернс посетил Киев. Российская сторона тогда заявила, что тема Украины на встрече не обсуждалась. Несколько дней назад заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на вопрос, запланированы ли контакты с США по Украине заявил, «по Украине с ними просто не о чем говорить». «Диалога и тем более переговоров просто не может быть, учитывая радикальную противоположность позиций», - сказал Рябков.