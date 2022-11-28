Последний ультиматум Турции: курды должны отойти на 30 километров о развитии ситуации
Именно от России зависит, начнет ли Турция новую наземную операцию на севере Сирии. Анкара дала Москве время на то, чтобы российская сторона убедила «Сирийские демократические силы», состоящие в основном из террористов РПК/ОНС, в необходимости отойти на восточный берег реки Евфрат. Если же России не удастся убедить курдов отступить, то Турция начнет военную операцию.
Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на турецкие официальные лица, которые не пожелали назвать свое имя.
По имеющейся информации, в настоящее время Россия ведет переговоры с руководством «Сирийских демократических сил» и пытается убедить курдов отойти на 30 километров от турецких границ, освободив, помимо прочего, район Тель-Рифат. Согласно требованию Анкары, курды должны сначала уйти из Тель-Рифата, а затем из районов Кобани и Манбидж.
Также Турция планирует размещение правительственной администрации Сирии в некоторых приграничных районах. Если курды согласятся, то в Тель-Рифате должна разместиться оппозиционная «Сирийская национальная армия», поддерживаемая Турцией. Тель-Рифат имеет важное значение для Анкары из-за своего стратегического положения и временами доставляет Турции немало головной боли из-за неоднократных смертоносных атак РПК на турецкие позиции, базирующиеся в данном районе.
Как было сообщено Al Jazeera, командующий российскими войсками в Сирии генерал Александр Чайко встретился с командующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абди, и на этой встрече требование Турции было удовлетворено.
В то же время издание «Аль-Араби аль-Джадид» сообщает, что турецкая военная операция на севере Сирии будет проводиться поэтапно. Первый этап может начаться в ближайшие дни и охватит район Тель-Рифат. Затем наступление переместится на Кобани – город с преобладающим курдским населением – и Манбидж, в котором исторически проживает больше арабов.
Сообщается, что турецкие силы продолжают готовиться к атаке на Тель-Рифат, а также консультируются с Россией – ключевым сторонником сирийского правительства.
Помимо «Сирийских демократических сил», в Тель-Рифате находятся и сирийские правительственные силы. Из различных источников стало известно, что в случае реализации соглашения между Турцией и Россией силы Асада также должны будут покинуть этот регион.
В 2019 году Анкара и Москва подписали соглашение, согласно которому Россия обязалась заставить РПК вывести свои силы из приграничной зоны на глубину в 30 километров. У России есть военные базы на территориях, контролируемых курдами, но турецкие официальные лица недовольны тем, что Москва не выполнила этой части соглашения.
Операция, если она будет продолжена, станет пятой из череды военных операций, организованных Анкарой на севере Сирии начиная с 2016 года.