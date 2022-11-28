Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 16:24

Именно от России зависит, начнет ли Турция новую наземную операцию на севере Сирии. Анкара дала Москве время на то, чтобы российская сторона убедила «Сирийские демократические силы», состоящие в основном из террористов РПК/ОНС, в необходимости отойти на восточный берег реки Евфрат. Если же России не удастся убедить курдов отступить, то Турция начнет военную операцию. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на турецкие официальные лица, которые не пожелали назвать свое имя.

По имеющейся информации, в настоящее время Россия ведет переговоры с руководством «Сирийских демократических сил» и пытается убедить курдов отойти на 30 километров от турецких границ, освободив, помимо прочего, район Тель-Рифат. Согласно требованию Анкары, курды должны сначала уйти из Тель-Рифата, а затем из районов Кобани и Манбидж. Также Турция планирует размещение правительственной администрации Сирии в некоторых приграничных районах. Если курды согласятся, то в Тель-Рифате должна разместиться оппозиционная «Сирийская национальная армия», поддерживаемая Турцией. Тель-Рифат имеет важное значение для Анкары из-за своего стратегического положения и временами доставляет Турции немало головной боли из-за неоднократных смертоносных атак РПК на турецкие позиции, базирующиеся в данном районе. Как было сообщено Al Jazeera, командующий российскими войсками в Сирии генерал Александр Чайко встретился с командующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абди, и на этой встрече требование Турции было удовлетворено.