В Иране казнят «израильских шпионов»
Власти Ирана приговорили четырех человек, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем, к смертной казни, сообщил израильский Канал 7.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!
Власти Ирана приговорили четырех человек, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем, к смертной казни, сообщил израильский Канал 7.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.