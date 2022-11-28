Армянские вооруженные формирования продолжают свои провокации на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

Минобороны Азербайджана сообщает, что 30 ноября с 14:40 до 15:50 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в шушинском и агдамском направлениях.

Военное ведомство Азербайджана отмечает, что подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, приняты адекватные ответные меры.

Отметим, что утром 30 ноября Минобороны сообщило, что 29 ноября армянские боевики обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в агдамском направлении.