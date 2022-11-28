Взрыв в посольстве Украины в Испании

В украинском посольстве в Мадриде произошел взрыв. По данным испанских СМИ, сотрудник посольства получил легкие ранения.

По предварительной информации, он открыл конверт, в котором находилось небольшое взрывное устройство. На месте работает полиция и саперы, пострадавший госпитализирован.

По данным Reuters, ссылающегося на полицию Мадрида, взрывное устройство небольшой мощности находилось в одном из почтовых отправлений, поступивших в посольство Украины. Другие подробности произошедшего пока неизвестны. С посольством Украины агентству пока связаться не удалось.