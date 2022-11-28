Главный вывод саммита НАТО – все для победы Украины. В Москве недовольны

Главная задача для НАТО в настоящий момент – помочь Украине победить в войне против России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита в Бухаресте. Его слова комментирует BBC.

В совместном заявлении глав МИД стран-членов НАТО говорится, что союзники должны мобилизовать все свои силы в вопросах военной, экономической, финансовой и гуманитарной поддержки Украины. По словам Столтенберга, членство Украины в НАТО пока не приоритетный вопрос, так как в случае поражения в войне он вообще не будет больше стоять на повестке.

В МИД России уже отреагировали на итоговое заявление НАТО.

"Содержащиеся в документе формулировки свидетельствуют о том, что НАТО абсолютно не заинтересована в политико-дипломатическом решении на Украине. Страны НАТО пытаются обвинить российскую сторону в преступных деяниях, бесчинствах, совершаемых ВСУ при тотальном попустительстве западных спонсоров киевского режима", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе саммита альянс также обсудил дальнейшую политику в отношении стран, где в той или иной степени сохраняется российское влияние. Главным образом речь шла о Молдове, Грузии и Боснии и Герцеговине.

"Я думаю, важный урок, который следует извлечь из ситуации с Украиной, в том, что нам нужно поддерживать эти страны именно сейчас, а не когда события начнут развиваться в другую сторону", - заявил Йенс Столтенберг.

По словам главы альянса, война в Украине также показала опасную зависимость Европы от российского газа. Это должно послужить поводом задуматься, насколько Запад зависит от других авторитарных режимов, и не в последнюю очередь от Китая, в том, что касается цепочек поставок, технологий или инфраструктуры, сказал Столтенберг.