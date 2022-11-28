ЛУКОЙЛ приостанавливает экспорт нефти через Баку-Тбилиси-Джейхан

ЛУКОЙЛ с декабря прекратит экспорт нефти со своих каспийских месторождений по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в связи с западными санкциями и направит поток в систему Каспийского трубопроводного консорциума.

«Российская нефть не будет поставляться через БТД, причина – санкции», - сказал один из источников. Другие источники заявили, что решение было принято западными акционерами БТД.

Отметим, что с 5 декабря вступает в силу запрет европейским клиентам покупать и транспортировать российскую нефть.