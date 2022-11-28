В Баку проверили знания желающих стать библиотекарями

С целью формирования профессионального кадрового потенциала в библиотеках Министерства культуры Азербайджана, создания прозрачной конкуренции на рынке труда, а также в рамках реформ, проводимых в библиотечной сфере принято решение о проведении конкурса на замещение вакантных должностей в библиотечных учреждениях.

В Минкультуры рассказали haqqin.az, что конкурс состоит из двух этапов - тестирование и собеседование, на них будут определены уровень профессиональных знаний претендентов на данную должность, развития логического мышления, кругозор.

В проведенном 28 ноября в Национальной библиотеке Азербайджана экзамене на замещение вакантных должностей в библиотеках приняли участие 319 из 357 зарегистрированных кандидатов. Результаты экзамена с указанием номера должности и балла кандидата будут опубликованы на официальном сайте Министерства культуры 2 декабря 2022 года, а также отправлены на мобильные номера кандидатов, успешно прошедших конкурс.