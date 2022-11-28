Для семей шехидов и инвалидов войны построено еще 410 домов

Завершено строительство еще 410 частных домов, предназначенных для семей шехидов и инвалидов войны, близится к завершению строительство 54 индивидуальных домов, сообщили на заседании коллегии, состоявшемся в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, на заседании министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что забота о семьях шехидов и инвалидах войны является одним из основных направлений деятельности ведомства. Бабаев отметил, что программа обеспечения жильем или частными домами граждан данной категории за последние годы многократно расширялась, и план на 2022 год в этой сфере успешно реализуется.

На встрече обсуждалась подготовка к открытию Центра DOST №5 в Хатаинском районе Баку, а также новых социальных объектов в других районах. Было доведено до сведения, что в ближайшее время будут открыты Центр DOST и Центр профессионального обучения в Барде, Детский реабилитационный центр в Шамкире. Завершен капитальный ремонт и строительство нового корпуса психоневрологического учреждения социального обслуживания в Шемахе.

На заседании сообщалось, что в прошлом году в Центре инклюзивного развития и творчества DOST были организованы тренинги еще по 8 направлениям деятельности. Из 281 слушателя курсов повышения квалификации до 200 являются инвалидами и членами семей шехидов, остальные – лица, лишенные родительской опеки, члены малообеспеченных семей. Было подчеркнуто, что для участников тренингов провели комплексную реабилитационную работу. Достигнуты положительные результаты в развитии творческих способностей и психосоциального состояния лиц, принимавших участие в тренингах.

Была затронута работа, проводимая в направлении создания новых подсистем, регистров, информационных ресурсов в сферах труда, занятости, социальной защиты. В этом году количество заявок на портале e-gov составило 8,9 миллиона, на портале e-sosial.az - 9,7 миллиона. Проведено 280,5 тысячи проактивных назначений, в проактивной же форме открыто более 157 тысяч номеров социального страхования, выдано более 466 тысяч электронных справок.