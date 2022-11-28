Лавров не хочет столкновений с ядерными державами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости «избегать любого военного столкновения между ядерными державами даже с использованием обычных вооружений», сообщает МИД России.

Беседуя с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего», Лавров напомнил, что в начале 2022 года лидеры стран - постоянных членов Совета безопасности ООН пришли к соглашению о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана, поскольку в ней не может быть победителей.

«Позиция России простирается дальше: помимо недопустимости такой войны, необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с использованием обычных вооружений. Эскалация может обрести неконтролируемый характер», - сказал он.