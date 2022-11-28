Как сообщили БелТА в пресс-службе правительства Беларуси, сегодня состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Романа Головченко с Али Асадовым.

«Ваша преданность азербайджанскому народу, богатейший опыт и профессионализм способствуют динамичному социально-экономическому развитию Азербайджана и росту благосостояния граждан. Стратегическое партнерство Беларуси и Азербайджана, дружба наших народов являются надежной основой дальнейшего развития сотрудничества во всех сферах», — отметил белорусский премьер-министр во время телефонного разговора.

Роман Головченко выразил уверенность, что системная работа правительств двух стран будет и впредь направлена на углубление и расширение белорусско-азербайджанских связей, реализацию новых взаимовыгодных проектов.

Редакция haqqin.az присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Али Асадову – одному из достойных и ярких сподвижников Гейдара и Ильхама Алиевых, посвятившего свою жизнь становлению и развитию азербайджанской экономики и государственности, крепкого здоровья и дальнейших успехов во благо развития Азербайджана.