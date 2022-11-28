Суд определился с апелляцией Вильяма Гаджиева

Суд отклонил жалобу Гаджиева, оставив в силе решение суда первой инстанции. Также суд отказался снимать арест с 5-миллионного имущества, оформленного на имя супруги В.Гаджиева Джульетты Ибрагимовой и их сына Магомеда Гаджиева.

Вильям Гаджиев был задержан в ходе спецоперации Службы государственной безопасности (СГБ). Бывший глава ИВ был признан виновным по статьям УК 179.3.2 (присвоение или растрата в особо крупном размере), 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями), 311.3.3 (получение взятки в крупных размерах), 313 (служебный подлог) и 228 (незаконное хранение оружия) и решением Бакинского суда по тяжким преступлениям приговорен к 12 годам лишения свободы.