Армения хочет подружиться с Венгрией

Согласно информации, Ереван «сменил гнев на милость» после того, как Венгрия в прошлом году содействовала возвращению 5 армянских военнопленных. Завтра глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретится со своим венгерским коллегой Петером Сиярто, чтобы обсудить будущее армяно-венгерских отношений.

Отметим, 31 августа 2012 года Армения разорвала отношения с Венгрией после экстрадиции Рамиля Сафарова, осужденного за убийство армянского провокатора Гургена Маргаряна в Венгрии в 2004 году.