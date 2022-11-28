Александр Караваев, автор haqqin.az 20:25

В ноябре в промышленно-торговой жизни Азербайджана произошло знаменательное событие – президент Ильхам Алиев открыл оливковое предприятие ООО «Absheron Zeytun Baglari». Руководство компании, как это происходит и на других новых объектах, торжественно показало главе государства завод, производственные цеха, лаборатории. А консультант предприятия, турецкий специалист Мурат Кючюкчакыр доложил президенту: “Мы планируем производить 4 000 тонн масла в год, из них две тысячи тонн будут предназначены для внутреннего рынка, который, конечно же, надо приучать к потреблению оливкового масла. Потому, что это очень важно…».

Спору нет, с таким относительно новым для Азербайджана видом деятельности, как выращивание оливковых деревьев и полный производственный цикл их переработки, есть немало сложностей. Необходимо решить проблему его импортозамещения, сделать это направление перспективным видом агробизнеса и ответить на вызов переформатированных постсоветских рынков с тем, чтобы отвоевать на них свое место. Выходим на советские объемы! История восстановления практики азербайджанского оливкового садоводства началась с середины 2010-х годов, когда были разработаны первые национальные стратегии и отведены участки для новых высадок. Согласно предварительным наметкам, к 2025 году в Азербайджане планировалось выращивать ежегодно до 15 тысяч тонн оливок. Таким образом, на данный момент, чтобы достичь заложенных показателей, требуются либо создать ещё два предприятия, подобных «Absheron Zeytun Baglari», либо отвести на участках этого предприятия для посадки деревьев дополнительные площади. На старте этого проекта ожидалось, что урожай с уже существующих садов, а также тех, что планируется заложить в последующие пять лет (то есть, в начале 2020-х), не только покроет в будущем внутренний спрос Азербайджана на масло и другую оливковую продукцию, но и создаст для страны экспортный потенциал в объеме порядка 50 миллионов долларов в год.

Условия восстановления отрасли по весьма прибыльному выращиванию оливок связаны, в первую очередь, с формированием механизма внутренних цен на продукцию. Конкуренцию с импортным оливковым маслом можно проиграть, если не будут откорректированы квоты и ставки на ввоз этого продукта из-за рубежа. В противном случае это отразится на потребительской доступности продукта - своего оливкового масла будет недостаточно, а импортное, соответственно, будет слишком дорогим. Кроме того, сами предприниматели должны будут внимательно оценить параметры возврата затраченных средств на закупку оборудования, расходные материалы, а также вложения на монтаж цехов и обучение персонала. Напомним, до конца 1960-х годов прошлого века эта отрасль была одной из ключевых в агропромышленном секторе стран Закавказья и Средней Азии. Тогда возделывание и переработка оливок осуществлялись вплоть до Краснодарского края. Однако в итоге это направление, наряду с возделыванием и переработкой на юге СССР цитрусовых и сахарного тростника, было на директивном уровне признано "нецелесообразным". Именно поэтому за последние сорок лет оливковые площади были сокращены более чем в пять раз, а перерабатывающие, да и то в усеченном виде, удалось сохранить только в Азербайджане и частично в Грузии. Что же касается Армении, то в ней для рынка ЕАЭС разливают оливковое масло, ввезённое из других стран. Теперь, когда Азербайджан присоединился к государствам, производящим и экспортирующим оливки и оливковое масло для развития этой отрасли, можно будет задействовать заброшенные сады и проблемные земельные участки на Апшеронском полуострове. Что, помимо прочего, обеспечит также тысячи рабочих мест.

Возможности для импорта в Россию В условиях колебаний рубля, роста цен на продовольствие в целом, а также снижения покупательной способности населения и нарушения логистических цепочек продаж в России в этом году наблюдается падение ввоза оливкового масла (минус 36,7 процента в объеме и на 29,9 процента - в стоимостном выражении). Следует учесть, что в 2021 году Россия импортировала в общей сложности 26,9 тысячи тонн. Особенно заметно на российском рынке сократилась доля испанского масла, чуть меньше – итальянского. Единственная страна, нарастившая в 2022 году поставки в РФ оливкового масла — это Тунис. Но в 2022 году произошли и важные структурные изменения, касающиеся непосредственно участников рынка и брендов оливкового масла на рынке России. На прилавках российских торговых сетей взамен продукту из недружественных стран (Испании и Италии), которые несмотря на сложившуюся ситуацию продолжают выполнять свои обязательства по поставкам, стало все активнее появляться турецкое оливковое масло.