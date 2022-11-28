Байден назвал условия применения силы в отношении Ирана

Президент США Джо Байден готов прибегнуть к военному вмешательству, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Ирана, заявил спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Роберт Малли.

«Президент заявил, что в качестве крайней меры согласится на военный сценарий, если это поможет не допустить появления у Ирана ядерного оружия», - сказал Малли.

Однако, по словам Малли, пока что для этого время не пришло. Он подчеркнул, что в США все еще предпочитают дипломатию силе.