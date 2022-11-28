Развязка получилась неожиданной. Сборная Австралии обыграла Данию со счетом 1:0 и вышла в плей-офф. Единственный гол на 60-й минуте забил Мэтью Лекки.

На чемпионате мира в Катаре завершилась групповая стадия в группе «D».

Франция, досрочно обеспечившая себе путевку в 1/8 финала, уступила Тунису – 0:1. На 58-й минуте Вахби Хазри забил гол, который, к сожалению для североафриканцев, не принес им путевку в плей-офф.

Турнирное положение:

1.Франция – 6 очков, разница мячей 6-3 (3 матча)

2.Австралия – 6, 3-4 (3)

3.Тунис – 4, 1-1 (3)

4.Дания – 1, 1-3 (3).

Франция и Австралия вышли в 1/8 финала, где сыграют с командами из группы «С» (Польша, Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика). Решающие матчи в этой группе начнутся сегодня в 23:00 по бакинскому времени.