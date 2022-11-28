Минобороны Азербайджана миротворцам: Не «Мардакерт», а Агдере

Минобороны Азербайджана в очередной раз обратилось к российским миротворцам в Карабах е по поводу использования руководством миротворческого континента вымышленных армянских названий.

«Еще раз напоминаем о недопустимости упоминания названий азербайджанских населенных пунктов на территории Азербайджана под вымышленными армянскими топонимами, в том числе с использованием выражения «Территория Нагорного Карабаха».

Еще раз призываем миротворческий контингент Российской Федерации в своей официальной информации не использовать неверные выражения, о которых мы упоминали.

Еще раз настойчиво отмечаем, что в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации от 30.11.2022 г., опубликованной на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации территория, упоминаемая как «территория Нагорного Карабаха», является Карабахским экономическим районом, а официальные названия азербайджанских населенных пунктов, указанных как «Мардакерт» и «Мартуни», - АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД, соответственно», - подчеркнули в оборонном ведомстве.