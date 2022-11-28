Зеленский пригласил Маска в Украину

Зеленский на саммите DealBook, организованном газетой The New York Times, пригласил Илона Маска в Украину, чтобы бизнесмен мог увидеть, какой ущерб российские войска нанесли его стране.

«Если хотите понять, что здесь сделала Россия, приезжайте в Украину и Вы увидите это своими глазами. После этого Вы расскажете нам, как закончить войну, и кто ее начал», - заявил Зеленский.

Напомним, в начале октября Маск опубликовал серию твитов, в которых предложил параметры возможного перемирия между Москвой и Киевом. В частности, он предложил Украине не возвращать Крым.