Россия прекратила использовать иранские беспилотники

Российские военные больше двух недель не запускают по Украине иранские беспилотники, сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Уже две недели примерно не наблюдаем (а может и больше) этих иранских БПЛА. Вероятно, первая партия уже закончилась», - сказал он.

По его словам, россияне выпустили по Украине около 400 иранских дронов, из них 340 были сбиты.

«Была информация, что Россия в целом заказала 1740. Вероятно, сейчас нет возможности их получать. Возможно, идут процессы политического характера. На это могут влиять другие страны», - добавил Игнат.