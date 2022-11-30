Германия признала Голодомор геноцидом
Бундестаг – нижняя палата парламента Германии – приняла резолюцию, в которой Голодомор – массовый голод 1932-33 годов – признаётся геноцидом украинского народа, сообщает Deutsche Welle.
В резолюции говорится, что Голодомор представляет собой «преступление против человечности».
«За случившееся отвечало политическое руководство Советского Союза под руководством Сталина», - говорится в сообщении.
«Голодомор укладывается в список человеконенавистнических преступлений тоталитарных систем, в результате которых в Европе в первой половине XX века были уничтожены миллионы людей. От голода и репрессий пострадала вся Украина, а не только ее зерновые регионы. С сегодняшней перспективы это следует квалифицировать в историко-политическом плане как геноцид», - написано в документе.
Резолюцию разработали социал-демократы, «зеленые», свободные демократы и представители христианских партий ХДС/ХСС. За документ проголосовало большинство депутатов.