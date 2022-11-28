В Армении назвали число своих погибших в сентябрьских боях

Число погибших армянских военнослужащих в ходе сентябрьских столкновений на азербайджано-армянской границе 13-14 сентября достигает 233 человек, написал на своей странице в Facebook депутат парламентской фракции «Честь имею» Тигран Абраамян.

«В последний раз Азербайджан передал армянской стороне тела 13 военнослужащих, сейчас проводится идентификация. Ранее власти сообщали о 16 пропавших без вести, что означает, что на данный момент судьба троих военнослужащих пока неизвестна», - написал он.