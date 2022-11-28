Депутат о состоянии Саакашвили: Полускелет с деформированными суставами

Те, кто знал Михаила Саакашвили, больше не узнают его, те, кто помнит, как он выглядел, увидят его совершенно другим, написала депутат парламента Грузии от блока «Национальное движение» Нато Чхеидзе. Ее слова опубликованы на официальной странице Саакашвили в Facebook.

«Из двух окон, тщательно закрашенных белой краской, не увидеть и полоски неба. Не камера, а подземелье. Полускелет, сидящий на стуле, подключен к медицинской системе, с температурой тела 37,5 градусов.

Деформированные суставы, ограниченная подвижность и одна неподвижная конечность, истонченные волосы и принудительная улыбка на бледном лице. Вы не узнаете его.

Вы начинаете смотреть вокруг камеры/подземелья и думаете, где он, которого вы видели 6 месяцев назад по телевизору стоящим на ногах, когда его перевели в (медицинский центр) «Вивамеди» 12 мая? Его больше нет. Есть только то, что вы видите.

«Подходи, сядь поближе», - говорит он вам, и вы узнаете его по его характерной быстрой манере разговора; Это единственное, что осталось, и то, говорит он с паузами, чтобы отдышаться.

Вы подходите к нему, садитесь рядом и начнете говорить об этом и о том, что немного о прошлом, немного меньше о настоящем и еще меньше о будущем. Он включается в разговор и больше говорит о прошлом, потом о Зеленском, потом ... о ничего.

Его жизнь уже висит на волоске. Михаил Саакашвили не заключенный. Такие больные не могут быть заключенными, такие люди не могут выполнить долг заключенного», - написала Чхеидзе.