Казахстан отказался помочь России

Казахстан не позволит России пользоваться своей территорией для обхода санкций в рамках «тройственного газового союза» между Россией, Узбекистаном и Казахстаном, заявил заместитель министра иностранных дел страны Роман Василенко.

«Смогут ли другие страны обвинить нас в том, что мы даем России лазейку для обхода санкций? Его (тройственный газовый союз) еще рано обсуждать, потому что пока это некая идея. Но принципиальная позиция Казахстана заключается в том, что Казахстан не дозволяет использовать свою территорию для обхода санкций», – заявил Василенко.