Зеленский призвал Израиль не колебаться

Израилю не стоит искать компромиссов между Киевом и Москвой и без колебаний предоставить Киеву системы противовоздушной обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на книжном форуме, организованном газетой The New York Times.

«Конечно, мы ждем поддержки Израиля. Конечно, не хочется, чтобы (Биньямин) Нетаньяху, как его коллеги, которые были до него, балансировал между Украиной и Россией. Он знает все детали и точно может помочь с противовоздушной обороной. Тут ничего нет, это не оружие, которое атакует РФ, поэтому не надо тут искать компромиссы», - сказал Зеленский.

По его словам, власти Израиля должны помочь Киеву в обеспечении системы ПВО, если хотят сохранить прежние отношения между странами.