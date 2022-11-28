Коронавирус снова поднимает голову: что нам делать? мы спрашиваем, эксперты отвечают
Премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала граждан страны в обязательном порядке носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте, чтобы остановить распространение заболевания вирусом Covid-19, девятая волна которого, похоже, стремительно надвигается.
Как передают французские СМИ, после непродолжительного затишья в начале осени, количество заражений Covid-19 увеличилось во Франции на 46 процентов, число госпитализаций - на 10 процентов, а за последнюю неделю было зарегистрировано 400 летальных случаев.
Встретить очередную волну ковида также готовится Германия. Карл Лаутербах, министр здравоохранения ФРГ, назвал «популизмом» призывы политиков к смягчению режима самоизоляции, а также к отмене обязательного ношения масок в общественном транспорте.
Лаутербах назвал «безрассудством» снятие всех карантинных мер после неожиданно высокой избыточной смертности в октябре.
- Неужели мир накроет девятая волна ковида, и кошмар 2020 года вновь повторится?
Отвечая на этот вопрос редакции haqqin.az, Ольга Матвеева, американский молекулярный биолог и основатель биотехнологической компании SendaiViralytics LLC, сказала, что локаутов, тотального карантина, повсеместного масочного режима, переполненных больниц и прочих кошмаров пандемии 2020 года, по счастью, уже не будет.
«Но, к сожалению, вспышки омикрона никуда не денутся и будут сопровождать нас и в будущем, - говорит Матвеева. - Потому, что ковид затаился и атакует пожилых людей с пониженной иммунной системой. Надо отметить, что вакцинация от омикрона почти не помогает. Сейчас не важно, вакцинирован человек или нет, поскольку вирус атакует в любом случае. Но положительный момент заключается в том, что коронавирус стал менее патогенен. Заболевшие омикроном уже не так часто попадают в больницы и намного реже умирают. Но, тем не менее, ковид по-прежнему остается более опасным заболеванием, нежели грипп и при коронавирусе фиксируется больше тяжелых случаев, чем при гриппе. Напомню, что тяжелым считается такое течение болезни, при котором высокая температура держится 9-10 дней, наблюдается резкий упадок сил, а также возникает необходимость в кислородной поддержке…»
Именно поэтому, по словам Матвеевой, пожилым людям в общественных местах, а также в закрытых помещениях, где много людей, по-прежнему необходимо быть в маске. Особенно, это касается тех, у кого ослаблен иммунитет.
«Сейчас многие политики в мире считают, что пандемия закончилась. Но беда в том, что вирус так не считает, - говорит американский биолог. - Для вируса ничего не закончилось, и он продолжает эволюционировать. В странах с высокой долей вакцинации рост заболеваемости сдерживает коллективный иммунитет. В странах же с низким уровнем вакцинации, где большая часть переболела, также есть коллективный иммунитет, сдерживающий массовое заражение. Но мы не знаем, что произойдет, когда природный и вакцинный иммунитет ослабнет. Дело в том, что вакцина против омикрона, практически, не работает, хотя какой-то популяционный иммунитет еще сохранился. Приходится констатировать, что вирус не только остается, но и продолжает всячески обманывать и обходить иммунитет».
Эксперт отметила, что сейчас в мире тестирования ковида почти не проводятся.
«Представление о том насколько тот или иной вирус является патогенным, возникает лишь в случае, если в один промежуток времени удается сопоставить число вирусных частиц в канализации с количеством скончавшихся от ковида людей, - подчеркивает Ольга Матвеева. — Это соотношение мы знаем по волне ковида февраля 2022 года. Характерно, что, когда спустя десять месяцев стало меньше и вирусных частиц в канализации, и летальных исходов, их соотношение друг другу не изменилось. То есть, нет показателей, что число вирусных частиц стало больше, а умерших - меньше. Отсюда можно сделать вывод, что с февраля по настоящее время омикрон слабее не стал. И у нас по-прежнему наблюдается высокая избыточная смертность, и это однозначно больше, чем количество пациентов, умирающих в осенне-зимний период от гриппа и ОРЗ».
По словам, американского эксперта, у пандемии ковида было начало, но не видно конца. В начале ХХ века эпидемия гриппа «испанка» длилась два года, но при этом в первое лето «испанкой» никто не болел, а на второе этот штамм гриппа и вовсе исчез. А вот волны коронавируса не прекращаются круглый год. Поэтому пока не ясно, по каким критериям ВОЗ будет отменять пандемию.
«Наибольший процент смертности в Европе был отмечен на востоке континента, - подчеркнула Матвеева. - Хуже всего в плане избыточной смертности было в России, Сербии и Болгарии. В показателях избыточной смертности, на территории Российской Федерации от ковида умер каждый сотый гражданин».
Эксперт сообщила также, что до сих пор ученые не обнаружили до пандемии животное с признаками СOVID-19. Сейчас уже известно, что животные легко заражаются и легко болеют. К примеру, антитела ковида были обнаружены у оленей в Америке, а также у кошек и собак в разных странах. По мнению Матвеевой, наступление новой пандемии, аналогичной СOVID-19, может произойти не раньше, чем через десять-пятнадцать лет.
«Кстати, летом этого года во время распространения обезьяньей оспы, ВОЗ также объявил пандемию, - напомнила эксперт. – Известно, что этот вирус атаковал и людей. Против вируса оспы обезьян работала старая вакцина от натуральной оспы, с которой связаны много тяжелых побочных эффектов. В результате, ученые быстро создали новую вакцину. Правда, в США её прививали только тем, кто непосредственно контактировали с больными. В России был один случай обезьяньей оспы, что сомнительно, так как в РФ не проводились тесты. В Европе также провели вакцинацию и сбили рост заболеваемости.
Иммунитет вакцинации от натуральной оспы, которую делали в республиках бывшего СССР, в том числе, в Азербайджане, после сорока лет значительно слабеет и против обезьяньей оспы ненадежен. Поэтому всем рекомендовали сделать новую вакцину. Особенностью этой инфекции было очень низкая летальность. У натуральной оспы летальность составляла 15 процентов. Люди с нормальным иммунитетом от обезьяньей оспы быстро выздоравливают. Скорее всего, ВОЗ объявила пандемию из-за того, что летом заболеваемость обезьяньей оспы носил взрывной характер. Но в любом случае, пандемии COVID-19, объявленной ВОЗ 11 марта 2020 года, не будет еще очень долго».
Отметим, что по состоянию на 19 ноября 2022 года в мире зарегистрировано свыше 637 миллионов случаев заболеваний и подтверждено более 6,6 миллиона летальных исходов, что делает пандемию COVID-19 одной из самых смертоносных за всю историю человечества.