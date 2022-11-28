Ага Гасымлы, собкор 01:06

Премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала граждан страны в обязательном порядке носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте, чтобы остановить распространение заболевания вирусом Covid-19, девятая волна которого, похоже, стремительно надвигается. Как передают французские СМИ, после непродолжительного затишья в начале осени, количество заражений Covid-19 увеличилось во Франции на 46 процентов, число госпитализаций - на 10 процентов, а за последнюю неделю было зарегистрировано 400 летальных случаев.

Встретить очередную волну ковида также готовится Германия. Карл Лаутербах, министр здравоохранения ФРГ, назвал «популизмом» призывы политиков к смягчению режима самоизоляции, а также к отмене обязательного ношения масок в общественном транспорте. Лаутербах назвал «безрассудством» снятие всех карантинных мер после неожиданно высокой избыточной смертности в октябре. - Неужели мир накроет девятая волна ковида, и кошмар 2020 года вновь повторится? Отвечая на этот вопрос редакции haqqin.az, Ольга Матвеева, американский молекулярный биолог и основатель биотехнологической компании SendaiViralytics LLC, сказала, что локаутов, тотального карантина, повсеместного масочного режима, переполненных больниц и прочих кошмаров пандемии 2020 года, по счастью, уже не будет.

«Но, к сожалению, вспышки омикрона никуда не денутся и будут сопровождать нас и в будущем, - говорит Матвеева. - Потому, что ковид затаился и атакует пожилых людей с пониженной иммунной системой. Надо отметить, что вакцинация от омикрона почти не помогает. Сейчас не важно, вакцинирован человек или нет, поскольку вирус атакует в любом случае. Но положительный момент заключается в том, что коронавирус стал менее патогенен. Заболевшие омикроном уже не так часто попадают в больницы и намного реже умирают. Но, тем не менее, ковид по-прежнему остается более опасным заболеванием, нежели грипп и при коронавирусе фиксируется больше тяжелых случаев, чем при гриппе. Напомню, что тяжелым считается такое течение болезни, при котором высокая температура держится 9-10 дней, наблюдается резкий упадок сил, а также возникает необходимость в кислородной поддержке…» Именно поэтому, по словам Матвеевой, пожилым людям в общественных местах, а также в закрытых помещениях, где много людей, по-прежнему необходимо быть в маске. Особенно, это касается тех, у кого ослаблен иммунитет. «Сейчас многие политики в мире считают, что пандемия закончилась. Но беда в том, что вирус так не считает, - говорит американский биолог. - Для вируса ничего не закончилось, и он продолжает эволюционировать. В странах с высокой долей вакцинации рост заболеваемости сдерживает коллективный иммунитет. В странах же с низким уровнем вакцинации, где большая часть переболела, также есть коллективный иммунитет, сдерживающий массовое заражение. Но мы не знаем, что произойдет, когда природный и вакцинный иммунитет ослабнет. Дело в том, что вакцина против омикрона, практически, не работает, хотя какой-то популяционный иммунитет еще сохранился. Приходится констатировать, что вирус не только остается, но и продолжает всячески обманывать и обходить иммунитет».

Эксперт отметила, что сейчас в мире тестирования ковида почти не проводятся. «Представление о том насколько тот или иной вирус является патогенным, возникает лишь в случае, если в один промежуток времени удается сопоставить число вирусных частиц в канализации с количеством скончавшихся от ковида людей, - подчеркивает Ольга Матвеева. — Это соотношение мы знаем по волне ковида февраля 2022 года. Характерно, что, когда спустя десять месяцев стало меньше и вирусных частиц в канализации, и летальных исходов, их соотношение друг другу не изменилось. То есть, нет показателей, что число вирусных частиц стало больше, а умерших - меньше. Отсюда можно сделать вывод, что с февраля по настоящее время омикрон слабее не стал. И у нас по-прежнему наблюдается высокая избыточная смертность, и это однозначно больше, чем количество пациентов, умирающих в осенне-зимний период от гриппа и ОРЗ». По словам, американского эксперта, у пандемии ковида было начало, но не видно конца. В начале ХХ века эпидемия гриппа «испанка» длилась два года, но при этом в первое лето «испанкой» никто не болел, а на второе этот штамм гриппа и вовсе исчез. А вот волны коронавируса не прекращаются круглый год. Поэтому пока не ясно, по каким критериям ВОЗ будет отменять пандемию. «Наибольший процент смертности в Европе был отмечен на востоке континента, - подчеркнула Матвеева. - Хуже всего в плане избыточной смертности было в России, Сербии и Болгарии. В показателях избыточной смертности, на территории Российской Федерации от ковида умер каждый сотый гражданин». Эксперт сообщила также, что до сих пор ученые не обнаружили до пандемии животное с признаками СOVID-19. Сейчас уже известно, что животные легко заражаются и легко болеют. К примеру, антитела ковида были обнаружены у оленей в Америке, а также у кошек и собак в разных странах. По мнению Матвеевой, наступление новой пандемии, аналогичной СOVID-19, может произойти не раньше, чем через десять-пятнадцать лет.