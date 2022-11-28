На чемпионате мира по футболу в Катаре завершился групповой этап в группе «С».

Сборная Аргентины обыграла Польшу со счетом 2:0 и смогла занять 1-е место в группе. На 46-й минуте Алексис Макаллистер открыл счет в матче, а на 67-й – Хулиан Альварес забил второй мяч.

Стоит сказать, что на 39-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти.