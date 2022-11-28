ЧМ-2022: Аргентина и Польша вышли в 1/8 финала ВИДЕО; Месси не забил пенальти
На чемпионате мира по футболу в Катаре завершился групповой этап в группе «С».
Сборная Аргентины обыграла Польшу со счетом 2:0 и смогла занять 1-е место в группе. На 46-й минуте Алексис Макаллистер открыл счет в матче, а на 67-й – Хулиан Альварес забил второй мяч.
Стоит сказать, что на 39-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти.
В другом матче Мексика играла с Саудовской Аравией и долгое время выигрывала 2:0. Отличились Хенри Мартин (47-я минута) и Луис Чавес (52-я). Мексиканцев этот результат не устраивал – нужно было забивать третий. Однако это сделать не удалось, а на 6-й добавленной минуте забили аравийцы, и счет стал 1:2.
В итоге Польша и Мексика набрали по 4 очка, но разница мячей лучше у поляков.
Турнирное положение:
1.Аргентина – 6 очков, разница мячей 5-2 (3 матча)
2.Польша - 4, 2-2 (3)
3.Мексика - 4, 2-3 (3)
4.Саудовская Аравия - 3, 3-5 (3).
Аргентина заняла 1-е место в группе и 3 декабря сыграет со 2-й командой группы «D» - Австралией.
Польша встретится с победителем группы «D» - Францией. Этот матч состоится 4 декабря.