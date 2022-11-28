В случае поражения России в войне с Украиной «претензии будут предъявлены к каждому без исключения», заявила российская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире телепередачи «60 минут».

«Не дай Бог, мы не допускаем и даже вслух не произносим, но вдруг, предположим, что-то произойдет и наша страна не сможет одержать победу. Пособник ли человек путинского режима, или мимо проходил – неважно», - сказала Скабеева.

Ранее другая российская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» сказала, что всех причастных к войне против Украины в случае поражения России ждет Гаагский трибунал.