Американцы чаще убивают себя и друг друга есть над чем задуматься
В Соединенных Штатах вышло исследование, которое показало, что минувший год стал рекордным в стране за последние три десятилетия по количеству смертей от огнестрельного оружия. Среди женщин количество погибших растет быстрее, чем среди мужчин.
Журнал Американской медицинской ассоциации опубликовал результаты анализа смертности американцев от огнестрельного оружия за последние несколько десятков лет. Ученые установили, что в США наблюдается рост убийств и самоубийств, причиненным таким образом, который не наблюдался с 90-х годов.
Официальные данные за прошлый год, опубликованные в октябре, дают цифру в 47 тысяч человек застреленных или застрелившихся. Это на восемь процентов больше, чем годом раньше. Исследователи указывают, что число смертей от огнестрельного оружия росло с 2005 года, но с 2019 по 2021 год произошел резкий скачок на 20%. Очевидна связь с ковидной пандемией, но конкретные факторы требуют отдельного анализа. Наверняка сказались проблемы в связи с ростом безработицы, психологические сложности из-за локдаунов, сама атмосфера общественной напряженности, когда рядом ходит опасная болезнь и постоянно приходят сообщения о новых смертях.
Неожиданностью для ученых стал тот факт, что с 2010 года число огнестрельных убийств среди афроамериканок выросло больше, чем в три раза, с 2015 года среди них больше, чем в два раза увеличилось количество самоубийств с помощью огнестрельного оружия. Для сравнения, в прошлом году число убийств черных американок составляло больше 18 на сто тысяч, в то время как среди женщин-латинос – около четырех, а среди белых – два на сто тысяч.
Мужчины по-прежнему составляют основную часть жертв применения оружия, женщин 14% от общего количества убитых и застрелившихся. Но если количество погибших таким образом мужчин после 2010 года выросло на 45%, то среди женщин – на 71%.
Катастрофическая ситуация у молодых черных мужчин: в возрастной категории от 20 до 25 лет убивают с помощью «ствола» 142 парня из каждых ста тысяч. По самоубийствам самая рисковая группа – белые старики старше 80 лет: сводят счеты с жизнью 45 из каждых ста тысяч.
Еще одна выявленная зависимость: суициды чаще происходят в сельской местности, убийства – в больших городах.
Безусловно, использование огнестрельного оружия лишь заостряет имеющиеся общественные проблемы, которые, как показало очередное исследование, острее всего в афроамериканском сообществе. Это никогда не было секретом, но тенденции показывают, что решение до сих пор не было найдено.