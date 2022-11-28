Журнал Американской медицинской ассоциации опубликовал результаты анализа смертности американцев от огнестрельного оружия за последние несколько десятков лет. Ученые установили, что в США наблюдается рост убийств и самоубийств, причиненным таким образом, который не наблюдался с 90-х годов.

В Соединенных Штатах вышло исследование, которое показало, что минувший год стал рекордным в стране за последние три десятилетия по количеству смертей от огнестрельного оружия. Среди женщин количество погибших растет быстрее, чем среди мужчин.

Официальные данные за прошлый год, опубликованные в октябре, дают цифру в 47 тысяч человек застреленных или застрелившихся. Это на восемь процентов больше, чем годом раньше. Исследователи указывают, что число смертей от огнестрельного оружия росло с 2005 года, но с 2019 по 2021 год произошел резкий скачок на 20%. Очевидна связь с ковидной пандемией, но конкретные факторы требуют отдельного анализа. Наверняка сказались проблемы в связи с ростом безработицы, психологические сложности из-за локдаунов, сама атмосфера общественной напряженности, когда рядом ходит опасная болезнь и постоянно приходят сообщения о новых смертях.

Неожиданностью для ученых стал тот факт, что с 2010 года число огнестрельных убийств среди афроамериканок выросло больше, чем в три раза, с 2015 года среди них больше, чем в два раза увеличилось количество самоубийств с помощью огнестрельного оружия. Для сравнения, в прошлом году число убийств черных американок составляло больше 18 на сто тысяч, в то время как среди женщин-латинос – около четырех, а среди белых – два на сто тысяч.

Мужчины по-прежнему составляют основную часть жертв применения оружия, женщин 14% от общего количества убитых и застрелившихся. Но если количество погибших таким образом мужчин после 2010 года выросло на 45%, то среди женщин – на 71%.

Катастрофическая ситуация у молодых черных мужчин: в возрастной категории от 20 до 25 лет убивают с помощью «ствола» 142 парня из каждых ста тысяч. По самоубийствам самая рисковая группа – белые старики старше 80 лет: сводят счеты с жизнью 45 из каждых ста тысяч.

Еще одна выявленная зависимость: суициды чаще происходят в сельской местности, убийства – в больших городах.

Безусловно, использование огнестрельного оружия лишь заостряет имеющиеся общественные проблемы, которые, как показало очередное исследование, острее всего в афроамериканском сообществе. Это никогда не было секретом, но тенденции показывают, что решение до сих пор не было найдено.