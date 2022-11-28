Посол США в Армении объявила о своих приоритетах в России
В минувшую среду нынешний посол США в Армении Линн Трейси – кандидат на пост посла США в России, выдвинутая президентом Джо Байденом, пообещала сделать своей приоритетной задачей освобождение задержанных в России американцев, в случае, если она будет утверждена на один из самых важных и сложных постов в дипломатической иерархии США. Об этом сообщает «Голос Америки».
«Бедственное положение граждан США, содержащихся под стражей в России, станет для меня главным приоритетом», - заявила Трейси во время слушаний по ее утверждению в Комитете Сената по международным отношениям.
Трейси пообещала посетить задержанных в России американцев, в том числе баскетболистку Бриттни Грайнер и ветерана морской пехоты Пола Уилана .
Байден объявил о своем намерении назначить Линн Трейси послом в России в сентябре, через несколько недель после ухода Джона Салливана, который был назначен послом в РФ бывшим президентом Дональдом Трампом и оставался в должности в тот момент, когда вторжение России в Украину погрузило американо-российские отношения на глубину, невиданную со времен «холодной войны».