Посол США в Армении объявила о своих приоритетах в России

В минувшую среду нынешний посол США в Армении Линн Трейси – кандидат на пост посла США в России, выдвинутая президентом Джо Байденом, пообещала сделать своей приоритетной задачей освобождение задержанных в России американцев, в случае, если она будет утверждена на один из самых важных и сложных постов в дипломатической иерархии США. Об этом сообщает «Голос Америки».

«Бедственное положение граждан США, содержащихся под стражей в России, станет для меня главным приоритетом», - заявила Трейси во время слушаний по ее утверждению в Комитете Сената по международным отношениям.