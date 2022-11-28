МИД Франции об антиазербайджанской резолюции: Не является официальной позицией

Резолюции палат французского парламента (Сената и Национальной ассамблеи), содержащие призыв к введению санкций против Азербайджана, не отражают официальной линии Парижа. Об этом заявил представитель МИД Франции, передает Agence France-Presse.

"Эта инициатива парламентариев не является официальной позицией французского правительства и была принята совершенно независимо, в соответствии с принципом разделения властей", - сказал французский дипломат.

По его словам, позиция французского правительства хорошо известна. Он напомнил заявления министра иностранных дел Катрин Колонна о том, что "Франция будет продолжать побуждать стороны продвигаться вперед на переговорах, чтобы воспользоваться возможностью достижения мира".

Отметим, что 15 ноября Сенат и 30 ноября Национальное собрание Франции приняли антиазербайджанские резолюции с призывом к властям страны ввести санкции в отношении Азербайджана за «агрессию» против Армении.