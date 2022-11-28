Минобороны Азербайджана опровергает: никого не обстреливали
Министерство обороны Азербайджана выступило с сообщением в связи с заявлением армянской стороны о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии армянских позиций.
«Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле 30 ноября в 22:35 подразделениями азербайджанской армии из стрелкового оружия различного калибра позиций армянских ВС является полностью ложной и не соответствует действительности. Категорически опровергаем информацию, распространенную Министерством обороны Армении», - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.