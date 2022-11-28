Уверенными шагами к успешной карьере и светлому будущему

ООО Azercell Teleсom продолжает реализацию проектов, направленных на повышение уровня образования и профессионального развития, а также трудоустройство молодежи в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности. В партнерстве с Ассоциацией «Детские деревни SOS Азербайджан» лидирующий оператор мобильной связи страны открывает широкие возможности для молодых людей, оставшихся без попечения родителей, для построения успешной карьеры в будущем.

Цель проекта – подготовка 100 молодых людей в возрасте 15–25 лет, воспитывающихся в Детских деревнях SOS и общинах, к последующему трудоустройству за счет расширения сферы их текущей деятельности и создания новых инициатив.